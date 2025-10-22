Esto dice alcalde de San José tras sanción del Concejo Municipal

Tras la sanción de 15 días fuera del puesto al alcalde Diego Miranda, sin goce de salario, acordada por el Concejo Municipal, el alcalde de San José brinda declaraciones.

Según el jerarca, toma esta decisión muy tranquilo, ya que el Consejo Municipal no tienen ninguna capacidad de sancionar a un alcalde.

“Los acuerdos no son vinculantes, porque evidentemente somos órganos bifrontes, así lo establece la ley y los concejos municipales no tienen jerarquía sobre la alcaldía”, indico Diego Miranda, alcalde de San José.

Tras una investigación ordenada el pasado 26 de agosto, el órgano encargado del procedimiento encontró indicios de incumplimiento del deber de probidad y una serie de violaciones de varias disposiciones legales.

Asimismo, el alcalde menciona que presentará un recurso para apelar dicha decisión.

“Tendremos que presentar un recurso para que lo resuelva realmente el órgano jerárquico que vendría siendo el contencioso-administrativo”, afirmó el alcalde.

Por su parte, el jerarca asegura que sigue intentando existir dentro de la Municipalidad de San José una red de corrupción para favorecer a algunos.

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En colaboración con Jhostyn Díaz, periodista de Grupo Extra.