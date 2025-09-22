Este lunes, ocurrió un escape de gas LP en la gasolinera Delta en San Vicente de Moravia, lo cual generó el cierre de 200 metros por parte de las autoridades.

Diego López, alcalde de Moravia, se pronuncia ante este incidente y menciona que el Cuerpo de Bomberos recomendó a la Municipalidad, la evacuación de 100 metros a la redonda.

Declaraciones Diego López, alcalde Moravia. Video: Raquel Vargas.

Por su parte, Mario Ortega, Director de la Policía Municipal, afirma que por solicitud de los bomberos se mantiene el cierre de la vía para seguridad de las personas que viven cerca de la zona.