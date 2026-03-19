Esto dice Alajuelense tras detención de futbolista

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La Liga Deportiva Alajuelense se pronunció tras el altercado del futbolista Alejandro Bran en un condominio y que obligó a la intervención de la Fuerza Pública.
Mediante una respuesta institucional, el club indicó que ya se encuentra al tanto de la situación y que iniciará un proceso interno para esclarecer lo sucedido.
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“Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”, señalaron.
De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se habría dado en un condominio, donde el jugador presuntamente alteró el orden y desatendió indicaciones del personal de seguridad.
Bran forma parte del plantel dirigido por Óscar Ramírez y ha tenido participación destacada en el equipo rojinegro.