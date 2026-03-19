Esto dice Alajuelense tras detención de futbolista

“Estamos al tanto de lo ocurrido"

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La Liga Deportiva Alajuelense se pronunció tras el altercado del futbolista Alejandro Bran en un condominio y que obligó a la intervención de la Fuerza Pública.

Mediante una respuesta institucional, el club indicó que ya se encuentra al tanto de la situación y que iniciará un proceso interno para esclarecer lo sucedido.

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“Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”, señalaron.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se habría dado en un condominio, donde el jugador presuntamente alteró el orden y desatendió indicaciones del personal de seguridad.

Bran forma parte del plantel dirigido por Óscar Ramírez y ha tenido participación destacada en el equipo rojinegro.

Los detalles de la Fuerza Pública

  • A las 5:34 a.m. se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, provincia de San José.
  • Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y, al llegar, lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores.
  • Tras su identificación, el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte, la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular.
  • Por su parte, la Fuerza Pública efectuó una advertencia y procederá con el reporte correspondiente ante elJuzgado Contravencional de la jurisdicción.