La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) emitió un comunicado de prensa sobre el accidente ocurrido en su estadio, donde un hombre sufrió quemaduras en su cuerpo.

El club rojinegro informó que el imprevisto en el Estadio Alejandro Morera Soto se dio en uno de sus puestos de comidas.

Un hombre adulto sufrió quemaduras en su cuerpo tras la deflagración de un cilindro de gas.

“La brigada de emergencias del club atendió la situación de manera inmediata, aplicando todos los protocolos establecidos. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos se presentó en el estadio y controló la situación”, mencionaron los rojinegros.

Tras la atención de la persona afectada, su traslado y una revisión perimetral realizada por Bomberos, se confirmó que no existe ningún riesgo para las personas presentes y que lo ocurrido fue un evento aislado.

El partido entre Alajuelense y Olimpia, programado para esta noche, se mantiene con total normalidad, aseguró el club.