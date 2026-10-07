Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

¿Cuánto podría influir el “ruido” de un posible vínculo político del ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense Guobin Tam Zhang en su proceso de extradición?

El abogado del extraditable, Moisés Chinchilla, dio su versión sobre la polémica que se ha dado en redes sociales por fotos que vinculan a su cliente con personalidades de la política nacional.

“El ruido que se ha desatado con relación a si existe nexo o no, político, de él, en nada afecta la situación de la extradición como tal”, dijo.

Chinchilla indicó que tiene conocimiento de que el fiscal general, Carlo Díaz, abriría una investigación sobre si hay algún tipo de irregularidad o no por temas de vínculos políticos.

“No debería ser algo que lo agrave; eventualmente, incluso, ya será el imputado quien pueda hacer referencia a si eso es cierto o no, y referirse a todo el ruido, que es un tema alterno, en el expediente no se extrae ningún vínculo político”, agregó.

El defensor indicó que hoy verá a su cliente en tribunales, durante una reunión que tendrán con agentes de la DEA.