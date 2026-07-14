Esto decidió el Museo Nacional sobre construcción de PriceSmart

Las obras de construcción del futuro PriceSmart en Santo Domingo de Heredia podrán continuar, luego de que el Museo Nacional de Costa Rica concluyera que los movimientos de tierra pueden realizarse bajo supervisión arqueológica permanente.

La decisión se tomó tras la inspección técnica realizada por especialistas del Ministerio de Cultura y Juventud, quienes determinaron que la densidad de restos arqueológicos en el terreno es baja, tal como lo había señalado el estudio efectuado antes del inicio de las obras. Según el informe, el sitio correspondería, posiblemente, a una zona periférica de un antiguo asentamiento prehispánico.

Con esta resolución, los trabajos podrán reanudarse siempre que un profesional en arqueología permanezca presente durante el 100 % de los movimientos de tierra, supervise las labores, registre cualquier observación y notifique de inmediato al Museo Nacional si aparece un posible hallazgo arqueológico.

“La protección del patrimonio arqueológico y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos. Nuestro deber es garantizar que las obras avancen con estricto apego a los criterios técnicos y a la legislación vigente”, afirmó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.

Además, el arqueólogo responsable deberá llevar una bitácora de las inspecciones y, en caso de encontrar vestigios en estratos más profundos, ordenar la suspensión inmediata de los trabajos para activar el protocolo de rescate arqueológico.

La construcción quedó bajo revisión de las autoridades luego de que el Museo Nacional solicitara detener los movimientos de tierra por el posible hallazgo de restos arqueológicos, medida que también fue respaldada por la Municipalidad de Santo Domingo. Posteriormente, PriceSmart aseguró que colaboraría con las instituciones durante el proceso.

Con el nuevo criterio técnico, el proyecto podrá avanzar, pero bajo monitoreo constante para garantizar la protección de cualquier bien patrimonial que pudiera aparecer durante las excavaciones.