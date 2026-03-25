El delantero costarricense Manfred Ugalde cuenta con una cláusula de rescisión de $40 millones (20 millones de colones) en su contrato con el Spartak de Moscú. Sin embargo, el club ruso estaría dispuesto a negociar su salida por una cifra menor.

Así lo explicó su agente, Kurt Morsink, en declaraciones a Tigo Sports, donde aclaró la diferencia entre el monto de la cláusula y el precio real de mercado del jugador.

“El tema de Manfred, en la cláusula son 40, no son 20 millones de dólares, 20 yo creo que es un precio que podemos llegar, 20 es un número que yo creo que todo mundo se siente cómodo. Yo creo que es el número que anda buscando Spartak, por la inversión que han hecho”.

El representante confirmó que el Spartak estaría dispuesto a vender al delantero tico en esa cifra, considerando la inversión realizada por el club.

Ugalde tiene contrato vigente hasta mediados de 2028. Según Morsink, el equipo ruso no tiene urgencia por vender a Manfred, ya que se encuentra a gusto. No obstante, también existe interés por parte del futbolista en explorar un cambio de aires en el futuro.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra