Esto debe hacer si le quitaron su vehículo o placas en Semana Santa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Si usted fue una de las decenas de personas a las que le retiraron las placas de su vehículo o incluso el automotor durante operativos de tránsito en Semana Santa, el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) informó sobre los requisitos para recuperarlos.

Para realizar el trámite, las personas usuarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una cita previa, la cual debe gestionarse en el sitio web oficial: www.csv.go.cr .

. Cancelar o, en su defecto, impugnar la boleta de citación que originó la retención.

Mantener al día la inspección técnica vehicular (DEKRA).

Tener vigente el pago del derecho de circulación.

Presentar la documentación correspondiente del vehículo y del propietario, conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con Jeffrey Cervantes, director ejecutivo del COSEVI, desde este lunes 6 de abril la institución retomó sus funciones con normalidad e inició la recepción de boletas de citación, así como de la documentación requerida para la custodia de vehículos y placas retenidas durante la Semana Santa.

Además, recordó que los oficiales de tránsito cuentan con un plazo de tres días hábiles para realizar la entrega de estos documentos.

“En ese sentido, es posible que la mayoría de las personas usuarias puedan gestionar su cita a partir del jueves 9 de abril, una vez que la información se encuentre debidamente registrada en el sistema institucional”, indicó el jerarca.