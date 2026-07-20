Esto cuesta maletín Louis Vuitton en el que viajó la Copa del Mundo

Hasta $140.000 dólares (aproximadamente ₡63.500.000 colones) puede costar el maletín de Louis Vuitton que transportaba la Copa del Mundo.

La exclusiva pieza fue diseñada especialmente para la FIFA y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la ceremonia previa al partido entre Argentina y España.

Aunque el estuche utilizado para trasladar el trofeo fue fabricado exclusivamente para el organismo rector del fútbol mundial y no está disponible para la venta, versiones de colección y modelos con características similares elaborados por la firma francesa alcanzan un valor cercano a los $140.000 dólares.

Incluso, algunas ediciones especiales han sido subastadas por montos aún mayores debido a su exclusividad y valor histórico.

El baúl fue confeccionado de manera artesanal en los talleres de Louis Vuitton, ubicados en Francia, donde cada pieza es elaborada con materiales de primera calidad y siguiendo los procesos tradicionales que distinguen a la reconocida casa de moda.

Además de brindar protección al trofeo más importante del fútbol, el estuche se ha convertido en un emblema de elegancia dentro de las ceremonias mundialistas. Su característico diseño refleja la unión entre el deporte y el lujo, una alianza que la marca francesa ha mantenido junto a la FIFA durante las últimas cinco ediciones de la Copa del Mundo.

Con cada Mundial, el exclusivo baúl vuelve a captar la atención de los aficionados, demostrando que, más allá del espectáculo en la cancha, también hay espacio para piezas que destacan por su diseño, artesanía y millonario valor.