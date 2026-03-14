La primera fecha del PicNic Festival Centroamérica se realiza este 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde miles de asistentes disfrutan de la música y también de las distintas opciones gastronómicas y de bebidas disponibles dentro del recinto.

Durante el evento se habilitó una amplia zona de comidas y barras con productos para todos los gustos, desde comidas rápidas hasta bebidas alcohólicas y refrescos.

Estos son algunos de los precios que se pueden encontrar dentro del festival:

Bebidas

Bebidas alcohólicas: ¢3.000

Bebidas no alcohólicas: entre ¢2.000 y ¢3.000

Vinos: desde ¢4.000

Comidas

Papas fritas en combo con chicharrón, tocino u otros acompañamientos: ¢5.000 a ¢6.000

Hamburguesas: ¢6.000

Salchipapas: ¢5.000

Quesadillas: ¢5.000

El PicNic Festival Centroamérica reúne cada año a decenas de miles de personas, por lo que la organización habilita distintos puestos gastronómicos para atender la alta demanda de público que asiste al festival.