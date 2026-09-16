Esto costó el marco del retrato de Rodrigo Chaves en la Asamblea Legislativa

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Asamblea Legislativa destinó ₡5,3 millones para el marco que albergará el retrato del expresidente Rodrigo Chaves y que será colocado en el Salón de Jefes de Estado del Congreso, según confirmó Alejandra Bolaños, gerente general del Parlamento a Grupo Extra.

La funcionaria indicó que el marco fue adjudicado a una empresa y que la estructura ya fue entregada a la Asamblea Legislativa durante la semana anterior.

“Costó 5.3 millones (de colones) el marco. Se le adjudicó a una empresa. Ya el marco fue entregado la semana pasada, ya la Asamblea Legislativa lo tiene”, manifestó Bolaños.

De acuerdo con la gerente general, el Congreso asume el costo del marco, mientras que corresponde al expresidente gestionar y pagar la elaboración de su retrato.

“El marco es una obra de arte por sí misma y el presidente es quien se encarga con algunos retratistas sugeridos de hacer su propio cuadro y de pagarlo. Y el presidente se lo dona a la Asamblea para que lo ponga en el marco”, explicó.

Salón de Jefes de Estado. Foto: Mauricio Aguilar.

El cuadro posteriormente será donado a la Asamblea Legislativa para incorporarlo al alón de Salón de Jefes de Estado

Por ahora, el Congreso se mantiene a la espera de que una persona representante de Chaves comunique cuándo estará terminado el retrato para comenzar a organizar el acto de develación.

Usaron marco de Luis Guillermo Solís como molde

Bolaños también confirmó que el marco del retrato del expresidente Luis Guillermo Solís fue utilizado como molde para confeccionar el correspondiente a Chaves.

La funcionaria señaló que esa fue la razón por la que temporalmente no se encontraba colocado junto con los demás retratos.