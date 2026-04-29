Municipal Liberia dio a conocer los precios de las entradas para el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, donde se medirá ante Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano.

El compromiso está programado para este domingo a las 4 p. m., en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto aurinegro en la recta final del campeonato.

De acuerdo con la información oficial, los boletos tendrán un costo de ₡15.000 en las localidades de sol y sombra, mientras que la platea tendrá un valor de ₡20.000.

La venta general de entradas estará disponible a partir del jueves 30 de abril desde las 8 a. m., tanto en la tienda oficial del club como a través de la plataforma en línea www.admliberia.com