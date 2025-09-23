El rapero estadounidense Tyler, The Creator se presentará por primera vez en Costa Rica el próximo 18 de marzo, en el escenario de Parque Viva.

La productora One Entertainment ya confirmó tanto los precios oficiales de las entradas como las fechas de preventa.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes de American Express será el 24 y 25 de septiembre y para los clientes de Bac Credomatic estará disponible los días 26 y 27 de septiembre, mientras que la venta general comenzará a partir del 28 de ese mismo mes, según informó la organización encargada del espectáculo.

Precios y localidades

Golden Circle: ₡64.500

401, 405, 501, 505: ₡49.500

402, 404, 502, 504: ₡54.500

403, 503: ₡23.600

Gramilla: ₡39.500

También estarán disponibles paquetes VIP, cuyos precios oscilan entre los ₡134.500 y ₡230.500, según el nivel de experiencia seleccionada.

Estos incluirán beneficios exclusivos, como ingreso anticipado al recinto antes de la apertura oficial, acceso prioritario, artículos de merchandising diseñados por el propio artista, opción de compra sin aglomeraciones y otras experiencias premium pensadas para los fanáticos más exigentes.

Las entradas podrán adquirirse a través del sitio oficial: eticket.cr.