Esto costará ver a Snoop Dogg en Costa Rica: todos los detalles

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Los amantes del hip hop que quieran ver en vivo a Snoop Dogg en Costa Rica tendrán que pagar entre $80 y $280, dependiendo de la zona o experiencia que elijan.

La venta de entradas comenzará este lunes 21 de septiembre a las 11:00 a. m. por medio de Publitickets. El espectáculo será exclusivo para personas mayores de 18 años.

Snoop Dogg. Foto: AFP.

El reconocido rapero estadounidense se presentará el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal, como parte de su gira “The Next Episode”.

El concierto será una presentación completa en la que el artista repasará varios de los temas más conocidos de su carrera, que supera las tres décadas.

Estos son los precios

Gin & Juice: $160 zona de pie.

$160 zona de pie. Dogg Pound: $130 zona de pie.

$130 zona de pie. Top Dogg: $100 VIP de pie.

$100 VIP de pie. Grandstand: $80 espacio sentado, sin numeración.

$80 espacio sentado, sin numeración. Lounge Topp Dogg: $280 por persona, mesa con capacidad para 10 personas.

Los precios no incluyen el cargo por servicio.

Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma Publitickets.

Primera presentación en Centroamérica

La visita de Snoop Dogg tendrá un ingrediente especial para sus seguidores de la región: será su primera presentación en Centroamérica.

Durante el espectáculo, el público podrá escuchar canciones que se han convertido en referentes del hip hop y la música urbana, entre ellas “Gin and Juice”, “Who Am I (What’s My Name?)”, “Drop It Like It’s Hot”, “Beautiful” y “Young, Wild & Free”.

La jornada también tendrá representación nacional. Los artistas costarricenses Banton y Toledo serán los encargados de abrir el concierto y calentar el ambiente antes de la presentación del rapero estadounidense.