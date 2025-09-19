Hace pocos minutos arrancó la preventa de entradas para el partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026 entre Costa Rica y Nicaragua, programado para el lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional a las 8 p. m.

Los precios de las entradas se mantienen iguales al juego ante Haití. Los boletos pueden adquirirse en specialticket.net, donde también se pueden consultar las diferentes localidades y sus precios.

En esta ventana eliminatoria de octubre, la Selección Nacional enfrentará primero a Honduras el 9 de octubre en San Pedro Sula y posteriormente recibirá a Nicaragua en la “Joya”.