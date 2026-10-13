Esteban Campos pasa del Saprissa a la élite de la medicina deportiva

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Tras 14 años al frente del departamento médico del Deportivo Saprissa, el doctor costarricense Esteban Campos cerró un ciclo histórico en la institución morada para enfocarse en sus funciones dentro de la FIFA.

El especialista, que suma 15 años vinculado al máximo ente del fútbol mundial, se encuentra en Marruecos asistiendo a su Mundial número 16, en la Copa Mundial Femenina Sub-17 y desde tierras africanas atendió a Grupo Extra.

Campos ha desarrollado una trayectoria en la FIFA estructurada en tres áreas fundamentales: la división FIFA Medical, la unidad de antidopaje y la Comisión Médica Permanente.

En el área médica, lidera la organización logística, los enlaces hospitalarios y la preparación de los equipos de respuesta en cancha, integrados por ortopedistas, emergenciólogos y paramédicos.

“A mí me llama la atención, hay veces cuando yo digo que voy para un mundial, la gente cree que yo me voy a ir a sentar a una gradería a ver partidos de fútbol y no, pues no es así. Yo trabajo activamente en la organización médica de los mundiales”, explicó.

En materia de dopaje, Campos explicó en el programa Tiempo Extra que la FIFA ha migrado hacia “controles dirigidos”.

En colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje, la entidad realiza un seguimiento a los atletas, analizando historiales de lesiones para detectar recuperaciones inusualmente rápidas. Las pruebas de sangre y orina se notifican vía electrónica hora y media antes de los encuentros o mediante visitas sorpresa a las concentraciones de los equipos.

Su labor internacional le ha brindado acceso directo a las metodologías de entrenamiento, nutrición y recuperación de clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea, Juventus, Flamengo, Fluminense y Boca Juniors en el Mundial de Clubes.

Además, tras participar en todos los Mundiales mayores desde Brasil 2014, el médico destacó las instalaciones del complejo Mohamed VI en Marruecos, resaltando sus cuatro hoteles de cinco estrellas, ocho canchas de fútbol y su centro médico de alto rendimiento.

Salida del Saprissa

Su salida del cuadro tibaseño responde a una decisión madura ante el nuevo modelo del club morado y sus constantes viajes, ya que pasa entre cinco y seis meses al año fuera del país.

Vinculado a la escuadra morada desde los seis años como jugador de ligas menores junto a futbolistas como Alonso Solís y Douglas Sequeira, Campos se despide agradecido con la afición y con el personal tras bambalinas, el cual calificó como “fundamental” en los éxitos del club.