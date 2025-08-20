Tras una pérdida más, esta vez en suelo panameño, los cuestionamientos hacia Paulo César Wanchope se hacen más evidentes.

Uno de los jugadores que dio la cara tras la pérdida ante el CAI fue el portero Esteban Alvarado, quien defendió al técnico de Saprissa.

“Me parece que estamos desperdiciando un gran técnico. Nosotros demostramos buena faceta de fútbol, tal vez no somos contundentes, regulares, pero estamos desperdiciando un técnico que nos da una metodología de toque, que tiene una metodología europea“, expresó Alvarado.

El guardapalos morado aseguró que el equipo es el que le está fallando a “Chope”, y a veces no entienden por qué no están rindiendo como deberían.

“A veces siento que lo que queremos es que venga un picapiedra y nos dé con un mazo en la cabeza, que es la única manera que nosotros parece que entendemos. Somos tipos muy capaces e inteligentes y tenemos que salir adelante cuanto antes, porque obviamente a Paulo se le va a venir el mundo encima”, dijo.

Saprissa suma 3 partidos sin conocer la victoria, tras caer ante Cartaginés, empatar ante Liberia y ahora perder ante el CAI en Panamá.