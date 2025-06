El seleccionador Miguel Herrera sale contento con haber derrotado 2 a 1 a República Dominicana, de haber sumado 6 puntos en la Copa Oro 2025 y clasificar a la siguiente ronda. Del funcionamiento resume que “ahí va”.

¿Qué le deja este juego ante República Dominicana?

Lo que hemos hablado, debemos corregir, pero este es el crecimiento de los equipos del caribe. Tengo gente de buen tamaño, pero los de enfrente son sorprendentes y el técnico ha trabajado bien. Dijimos que no iba a ser fácil, trabajamos bien, pudimos hacer algo más, pero contento con el esfuerzo de los muchachos y a trabajar que no termina todavía la fase de grupos.

¿El equipo va respondiendo de acuerdo con lo planificado?

Nos falta mucho porque hemos trabajado poco con ellos. Aceleradamente, van tomando la idea. La jugada del segundo gol es extraordinaria, sacamos bien la pelota de atrás, pero los rivales también cuentan. Este triunfo nos sabe a mucho, porque el equipo lo trabaja y lo busca. Tenemos pocos días para el siguiente partido y más tiempo para la otra fase. Damos un paso muy grande a la siguiente fase.

¿Le ha costado armar la media cancha?

Me parece que Brandon (Aguilera) hace un buen partido, pues tenía más de un mes de no jugar. (Josimar) Alcócer estuvo al otro lado. Brandon me da recorrido, recuperación y me gusta. También ha estado (Alejandro) Bran. En la media cancha buscamos ser más sólidos.

¿Aguantó mucho tiempo los cambios?

Creo que el equipo arrancó bien, pero entró en un letargo y en eso no podemos caer. Luego nosotros avanzamos con el empate, pero había que esperar la respuesta del rival. Metimos gente con piernas frescas y gran manejo de pelota. Debemos estar tranquilos y ser serenos para hacer los cambios.

¿Está conforme con la forma en que se ha ganado?

Conforme con el resultado, el funcionamiento ahí va. En grandes lapsos del partido jugamos muy bien, no controlamos mejor la pelota ni hicimos el pase justo, pero estamos creciendo. Nos falta mucho para ser un equipo que maneje ya todo el sistema. Ya ganamos dos de los tres partidos y estamos del otro lado.

¿Qué sentimiento le genera medirse a México el domingo?

Va a ser un partido difícil. Sabemos de la capacidad de México. (Javier) Aguirre es un gran técnico. Hay sentimientos encontrados y si me siento raro de enfrentar a México, pero voy con la idea de ganar y eso no me lo quita nadie. Nuestra idea es vencer a México. Debemos descansar para llegar al domingo con mucha fuerza para llevarnos el grupo.

¿Le sorprende la derrota de Honduras que se llevó 6 goles?

En este momento no estoy pensando en Honduras, estoy pensando en México. Será importante estar observando las selecciones a las que nos vamos a enfrentar, pero en su momento veremos cómo descifrarlas.