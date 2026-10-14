Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló este miércoles cuál habría sido la función específica del futbolista Carlos Barahona dentro de la presunta red criminal de extorsión cobratoria y “gota a gota” desarticulada en la provincia de Cartago.

Según detalló Michael Soto, subdirector de la policía judicial, el jugador del Club Sport Cartaginés cumplió un rol determinante como intermediario y ejecutor de acciones intimidatorias contra la víctima que denunció los hechos el pasado mes de abril.

“En cuanto al detenido de apellido Barahona, una persona reconocida en el ámbito nacional como futbolista de un equipo de Primera División, este aparentemente fue la persona que contactó a la víctima con Duarte (líder del grupo), intercedió para que le hicieran un préstamo de una suma millonaria, una suma elevada, y fue la persona que empezó a hacer las acciones presuntamente cobratorias para extorsionar a la víctima y obligarla a pagar”, explicó el alto mando policial.

El jefe policial agregó que el futbolista de 24 años actuó como el nexo inicial para el financiamiento informal y posteriormente asumió la presión para forzar el cobro mediante métodos violentos.

El perfil del presunto líder y los decomisos del operativo

De acuerdo con las diligencias dirigidas por la Delegación Regional del OIJ de Heredia y el Ministerio Público en Tejar del Guarco y Guadalupe de Cartago, la estructura funcionaba bajo la figura de una asociación ilícita compuesta por cuatro hombres de apellidos Duarte, Barahona, Artavia y Aguilar.

La investigación determinó que la cabeza de la organización era el sujeto de apellido Duarte, quien se encargaba de proveer el capital para los créditos usureros.

“Tenemos que el presunto líder era de apellido Duarte, era quien disponía del dinero (…) Su actividad económica formal era conocida, era peluquero; sin embargo, por las cantidades de préstamos que podía estar accediendo, posiblemente, había otra actividad de fondo que ya está siendo sujeta a investigación”, amplió Soto.

Durante las intervenciones ejecutadas a las 5:00 a.m. de este miércoles, los agentes judiciales decomisaron evidencias de alto valor para el expediente, entre las que destacan:

Un vehículo de alta gama y de elevado valor económico utilizado por los sospechosos.

y de elevado valor económico utilizado por los sospechosos. Munición para armas de fuego .

. Un cargamento de marihuana localizado en poder de uno de los sospechosos.

localizado en poder de uno de los sospechosos. Dispositivos electrónicos y pantallas de televisión de último modelo.

Tanto el futbolista como los otros tres aprehendidos permanecen a las órdenes del Ministerio Público para la toma de sus declaraciones indagatorias y la posterior solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal.