Antes del partido ante la Selección Nacional, la Fuerza Pública abordó el camerino de la Selección de Nicaragua, esto por una presunta deuda de pensión alimentaria.

“La mujer alegaba una deuda pendiente por pensión alimentaria por parte de uno de los jugadores. Los agentes en sitio constataron la información y luego de una coordinación con la Federación Costarricense de Futbol, el señalado logró cancelar en sitio lo adeudado; por lo que no fue necesaria su aprehensión“, afirmó Fuerza Pública.

Los rumores sobre los diferentes jugadores que han jugado en nuestro fútbol comenzaron a crecer. Entre ellos, se encontró Byron Bonilla, quien desmintió esta versión en sus redes sociales.

Al menos 3 fuentes directas a la Selección de Nicaragua, confirman a Grupo Extra que el jugador involucrado en esta polémica sería uno de apellido Delgado, quien ayer no tuvo minutos ante la Sele.

El jugador nació en Costa Rica, y tiene pasado en 5 clubes del campeonato nacional.