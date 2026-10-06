Este será el recorrido del Desfile Nacional del Caballista

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Desfile Nacional del Caballista ya tiene recorrido definido para este año: partirá de Plaza Víquez y avanzará hasta el Parque Metropolitano La Sabana, donde concluirá la jornada.

La celebración se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre y contará con la participación de diferentes asociaciones ecuestres de todo el país, según anunció el Ministerio de Cultura y Juventud en conferencia.

Además de reunir a los amantes de los caballos y las tradiciones ecuestres, el desfile tendrá un componente solidario.

El 25% de los ingresos será destinado a la Asociación Nacional de Sordos, mientras que el 75% restante apoyará a las bandas nacionales, con recursos para la adquisición de nuevos instrumentos.

“Seremos sumamente cuidadosos con los animales. Este no será una celebración cualquiera como se ha hecho en años anteriores. Seremos muy estrictos con las estipulaciones y seremos muy rigurosos en cada mínimo detalle”, recalcó Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud.

Para reforzar esta vigilancia, se contará con 60 veterinarios al servicio de la protección animal, además de personal de la Fuerza Pública, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Ministerio de Salud.

Las autoridades indicaron que trabajarán junto con las distintas asociaciones ecuestres para garantizar que el desfile se desarrolle bajo las medidas establecidas y con especial atención a las condiciones de los caballos.

Además, detallaron que la venta de alcohol no estará permitida.