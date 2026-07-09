El partido entre la Francia de Kylian Mbappé y la Marruecos de Hakimi se enfrenta este jueves 9 de julio a las 2:00 p.m., hora de Costa Rica, para buscar el último pase a la semifinal del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes del balompié.

Las inteligencias coincidieron en que la favorita para avanzar a la siguiente fase es Francia, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

A continuación, lo indicado por la inteligencia artificial:

ChatGPT

Según el análisis de la IA, el conjunto francés llega con mejor rendimiento, mayor profundidad de plantilla y más experiencia en fases decisivas. Además, viene de eliminar a Suecia y Paraguay, mientras que Marruecos superó a Países Bajos y Canadá.

Aunque Marruecos ha mostrado solidez defensiva y capacidad para competir ante selecciones grandes, la baja de Ismael Saibari reduce su poder ofensivo.

Por antecedentes, Francia también tiene ventaja: no ha perdido ante Marruecos y ya lo eliminó en la semifinal del Mundial de Catar 2022.

Pronóstico: Francia clasifica a semifinales.

Marcador probable: Francia 2-1 Marruecos.

Copilot

Francia llega como favorita al duelo de cuartos de final ante Marruecos gracias a su sólido rendimiento en el Mundial 2026, donde ha mostrado una de las mejores ofensivas del torneo liderada por Kylian Mbappé. Los franceses avanzaron tras eliminar a Paraguay y mantienen una destacada regularidad en fases decisivas.

Por su parte, Marruecos ha vuelto a demostrar su crecimiento internacional, clasificándose a cuartos de final luego de vencer con autoridad a Canadá y apoyado en figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Yassine Bono.

Tomando en cuenta el nivel mostrado en el torneo, la profundidad de plantilla y el antecedente de la semifinal de Catar 2022, donde Francia eliminó a Marruecos, el pronóstico favorece a los europeos.

Pronóstico: Francia 2-1 Marruecos.

Clasificado a semifinales: Francia.

Gemini

Francia y Marruecos se vuelven a ver las caras en una instancia definitiva de la Copa del Mundo, esta vez disputándose el boleto a las semifinales en el Boston Stadium. El choque revive la semifinal de Qatar 2022, donde los galos se impusieron por 2-0.

Pronóstico: Aunque se anticipa un duelo táctico y muy físico, el análisis deportivo inclina la balanza hacia Francia. La jerarquía individual en ataque y la profundidad de banquillo de los dirigidos por Deschamps serán la clave para romper el cerrojo marroquí y sellar su pase a las semifinales.