El Ministerio de Seguridad Pública anunció un operativo especial para prevenir disturbios durante las actividades de Semana Santa, en particular el Sábado Santo, cuando en algunas comunidades se realiza la tradicional quema de Judas.

Según indicaron las autoridades, en años recientes esta práctica se ha vinculado con actos de vandalismo, por lo que la Fuerza Pública coordinará acciones con gobiernos locales para evitar incidentes.

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Entre las medidas previstas ante la quema de Judas está la recolección anticipada de residuos, llantas y otros materiales que suelen utilizarse para las quemas. Además, desde tempranas horas del sábado y hasta la noche, patrullas policiales recorrerán los sectores donde históricamente se han presentado disturbios.

Las autoridades señalaron que el objetivo es impedir que la actividad derive en situaciones violentas o daños a la propiedad, ya que en ocasiones anteriores se registraron incendios de vehículos, quema de basura e incluso afectaciones a viviendas.

Para este plan de seguridad, el Ministerio de Seguridad desplegará 6.845 efectivos de los distintos cuerpos policiales, entre ellos Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía de Migración.