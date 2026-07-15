El partido entre la Argentina de Messi y la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane se enfrenta hoy miércoles 15 de julio a las 1:00 p.m., hora de Costa Rica, para buscar el pase a la gran final del Mundial 2026.

En Grupo Extra, se consultó a tres inteligencias artificiales: ChatGPT, Copilot y Gemini sobre el posible vencedor en este partido, donde figuran dos de las selecciones favoritas de los amantes del balompié.

Las inteligencias coincidieron en que la favorita por la mínima para avanzar a la siguiente fase es Argentina, tras solicitarles que actuaran como analistas deportivos y que su criterio se basara en el rendimiento de las selecciones, individualidades de jugadores, partidos y resultados en el mundial de 2026, además de los antecedentes históricos entre ambos equipos.

ChatGPT

Según el análisis de inteligencia artificial, Argentina parte con una ligera ventaja sobre Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026.

La Albiceleste llega fortalecida por su experiencia en partidos decisivos, el equilibrio de su mediocampo y su capacidad ofensiva, tras marcar tres goles ante Egipto y otros tres frente a Suiza en la fase eliminatoria.

Inglaterra, por su parte, cuenta con una plantilla profunda, velocidad en ataque y fortaleza física, características que podrían complicar el juego argentino y llevar el encuentro a una definición cerrada.

La IA estima un 55% de posibilidades de triunfo para Argentina y un 45% para Inglaterra, con un marcador probable de 2-1 a favor de la selección sudamericana. De cumplirse el pronóstico, Argentina disputaría la final contra España.

Copilot

Según la IA: Argentina parte como ligera favorita para vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026. La Albiceleste ha mostrado experiencia, jerarquía y un gran nivel de Lionel Messi durante el torneo, mientras que Inglaterra ha destacado por la solidez colectiva y las actuaciones de Jude Bellingham y Harry Kane.

El análisis proyecta una semifinal muy pareja, pero con una ventaja mínima para Argentina debido a su experiencia en instancias decisivas y su capacidad de responder bajo presión. La probabilidad estimada es de 55% para Argentina y 45% para Inglaterra.

Pronóstico IA: Argentina 2-1 Inglaterra y clasificación a la final del Mundial 2026.

Gemini

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanzan su punto máximo hoy en el Estadio de Atlanta. Argentina e Inglaterra se enfrentan en una nueva edición de una de las rivalidades más pasionales y legendarias del fútbol global, buscando el último boleto para la gran final, donde España ya espera rival.

Los modelos de análisis deportivo inclinan la balanza sutilmente hacia Argentina. La madurez competitiva de la campeona defensora y su jerarquía en momentos de alta tensión proyectan una victoria ajustada por 2-1, permitiendo a la albiceleste avanzar a la final para buscar el histórico bicampeonato.