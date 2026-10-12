Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) aprobó los aumentos en las tarifas del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA), las cuales presentan una variación en el precio de 4,03% para el 2027.

Los autobuses presentaron el mayor aumentó con ¢10.048, mientras que para los vehículos particulares sería de ¢1.643.

Las primas reflejan la realidad de una mayor siniestralidad en nuestras carreteras. Durante el 2025, los accidentes incrementaron a cerca de 47 mil incidentes en la carretera.

El incremento de las mismas busca garantizar la sostenibilidad del seguro y la adecuada protección de las víctimas. En el mismo año se presentaron 144 fallecidos y 52 mil personas lesionadas.

“Incide en el incremento en las primas el aumento del 15% en la cantidad de lesionados entre el 2024 y 2025, lo cual evidencia lo estrechamente relacionado que está este cobro con lo que ocurre en las carreteras, ya que una mayor siniestralidad tiene consecuencias humanas e incide en los recursos necesarios para atender a las personas lesionadas. La prevención es, por tanto, una responsabilidad compartida entre peatones y quienes utilizan algún método de transporte público y privado”, indicó Tomás Soley, superintendente de la Sugese.

El precio de las primas para el 2027, según el tipo de vehículo, es el siguiente:

Particular: ¢31.881

Carga Liviana: ¢17.134

Carga Pesada: ¢34.170

Motos: ¢104.110

Buses: ¢91.108

Taxis: ¢67.799

Equipo Especial: ¢8.706

La superintendencia recordó que el SOA requiere un ajuste en su cobertura, ya que ¢6 millones no alcanza para los gastos médicos de los accidentes. En el 2024, la Caja Costarricense del Seguro Social asumió el 27% de los costos.

El costo de los gastos médicos cubiertos por el SOA en 2025 fue de ¢60 mil millones.

Marchamo digital

La superintendencia recordó que el próximo año, el marchamo contará con su versión digital, el cual tiene una vida útil de 10 años.

El costo del sticker no se contempla dentro de SOA, sino que se cobra por aparte al momento de cancelar el derecho de circulación.