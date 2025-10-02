Adoptar un perro no solo transforma su vida y la tuya, sino que también libera un espacio vital en el refugio para que otro animal necesitado pueda ser rescatado.

La Fundación Nórdicos de Costa Rica realizará una feria de adopción responsable este sábado 4 de octubre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta se desarrollará en las instalaciones de la fundación en San José, Guadalupe, Purral, al costado oeste del Cementerio Purral.

Las personas pueden encontrar el lugar buscando en waze o maps: “Fundación Nórdicos de Costa Rica”.

La fundación ha establecido una serie de requisitos para garantizar un proceso de adopción responsable. Los requerimientos varían según el tipo de vivienda y el tamaño del perro.

Requisitos de vivienda:

Para perros medianos y grandes: Es indispensable que el adoptante tenga casa propia.

Es indispensable que el adoptante tenga casa propia. Para perros pequeños: Se permite vivir en una casa de alquiler, pero se deben cumplir dos condiciones: Presentar una carta de permiso del propietario que autorice explícitamente tener mascotas. Haber vivido un mínimo de 2 años en la misma propiedad por seguridad.

Se permite vivir en una casa de alquiler, pero se deben cumplir dos condiciones:

Requisitos generales para todos los adoptantes:

Documentación: Presentar la cédula de identidad y un mínimo de 5 fotografías que muestren toda la propiedad, tanto interiores como exteriores.

Presentar la cédula de identidad y un mínimo de 5 fotografías que muestren toda la propiedad, tanto interiores como exteriores. Espacio seguro: La vivienda debe contar con un patio o espacio recreativo y un cierre perimetral completo y a prueba de escapes.

La vivienda debe contar con un patio o espacio recreativo y un cierre perimetral completo y a prueba de escapes. Estabilidad: Demostrar una economía estable que permita cubrir todos los cuidados del perro.

Demostrar una economía estable que permita cubrir todos los cuidados del perro. Convivencia: Si ya tienes otros perros en casa, es necesario llevarlos a la feria para hacer una presentación controlada con el posible nuevo integrante de la familia.

Si ya tienes otros perros en casa, es necesario llevarlos a la feria para hacer una presentación controlada con el posible nuevo integrante de la familia. Cuota: Cancelar la cuota de adopción establecida por la fundación.

La fundación aclaró que no se reservan perros. La prioridad para adoptar la tendrán las primeras familias que se presenten y cumplan con la totalidad de los requisitos.

Esta feria es una oportunidad para cambiar una vida y encontrar a un nuevo miembro para tu familia. Como dice la fundación: “la familia perfecta siempre tiene cuatro patitas”.