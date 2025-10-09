Tras el empate de la Sele, los jugadores comentaron sus sensaciones después de un partido complicado en San Pedro Sula.

Aarón Murillo, quien debutó con la Tricolor de gran manera, se mostró complacido. “Feliz por el partido que se hizo, fue un juego difícil y un punto que nos sirve. Hay que seguir adelante y dar lo mejor el próximo”.

Mientras tanto, Kendall Waston expresó la importancia del punto de cara al próximo partido ante Nicaragua. “Este punto será importante si lo hacemos valer en casa, lo bueno es que tenemos llegada, entonces ojalá que el partido que viene contra Nicaragua, en casa, podamos contar con el apoyo de nuestra afición para esta fase final”.

Alonso Martínez mencionó lo complicado que fue el encuentro ante la selección catracha y la importancia de ganar el próximo lunes. “Al final con el empate no está mal, pero queríamos el gane. Sabíamos que era una cancha difícil y que era un rival complicado. El equipo iba mentalizado a ganar, pero lastimosamente no se nos dio la oportunidad. Dependemos de nosotros mismos y tenemos que ir a sacar el resultado el próximo lunes”.

Costa Rica con este empate debe ganar el próximo partido ante la Selección de Nicaragua.

Escrito por Juan Diego Córdoba

Colaborador Grupo Extra