Terminaron las primeras series del Torneo de Copa 2025 y uno de los equipos que está decidido a volver a tener un gran semestre es Puntarenas Fútbol Club. En juego de vuelta empató con Escorpiones 1 a 1, sin embargo, el global le da para un 4 a 3 que lo pasa a la siguiente ronda. Ahora su siguiente rival será el Municipal Pérez Zeledón.

Hablando de los Guerreros del Sur estos empataron con Quepos Cambute, pero la suma total les da para un 5 a 2. Van contra los tiburones.

El técnico Minor Díaz tuvo su debut con Sporting y en Coronado empataron sin goles ante Uruguay. Un buen resultado en casa les permite avanzar con global de 0 a 3.

Anoche, al cierre de edición, jugaban los Coyotes de Municipal Liberia ante Cóbano. La Fase 2 va del 24 al 30 de setiembre.