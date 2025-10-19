Los fanáticos de Sin Bandera ya pueden marcar sus calendarios: este lunes 20 de octubre se pondrán a la venta las entradas para su esperado concierto en Costa Rica, como parte de la gira internacional ESCENAS TOUR, que celebra los 25 años de trayectoria del dúo.

Las entradas estarán disponibles a partir de las 10 a.m. en Publitickets.com, con precios accesibles para todos los presupuestos.

El espectáculo será el sábado 11 de abril de 2026 a las 7:30 p.m. en Parque Viva, donde Leonel García y Noel Schajris repasarán sus grandes éxitos, como Entra en mi vida, Kilómetros, Que lloro y Mientes tan bien, y ofrecerán un adelanto exclusivo de su próximo álbum de estudio.

Organizado por Plus Entertainment, Eventos Sixtin SRL y Publik Demand, el concierto promete un montaje de primer nivel y una experiencia emotiva para los miles de fans que se reencontrarán con la magia y el romanticismo de Sin Bandera.

“Este concierto tocará las fibras más profundas de nuestros corazones. Cada canción se sentirá como un abrazo al alma”, afirmó Bryce Poveda, productor general de Plus Entertainment.