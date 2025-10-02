El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio su primera declaración durante el juicio que se lleva en su contra por el caso de reaseguros. Rodríguez aseguró que a sus 85 años él no representa “ningún tipo de peligro para nadie” y no comprende todavía la razón por la cual está en una sala de juicio tantos años después.

“Yo entendía que una persona iba a juicio con una hipótesis, con hechos de las acusaciones, pero con esto han variado las acusaciones en cuatro ocasiones”, dijo.

El exmandatario lamentó que el actual proceso se desarrolle mientras su esposa afronta una dura enfermedad.

“No hay una hipótesis sólida, es una novela imaginaria, todo esto es un invento, el invento de un plan delictivo, sigo sin entender este largo proceso”, afirmó.

De acuerdo con Rodríguez, no hay nada que lo ligue a la acusación y el proceso está afectado de manera absoluta.

La fiscalía mantiene de que se ideó un plan delictivo entre 2007 y 2009 para crear un fondo paralelo de capacitación de funcionarios relacionado con primas de reaseguros.

Por este caso se acusa a Rodríguez, el expresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Cristóbal Zawadzki, y un hombre de apellidos Acuña Prado.