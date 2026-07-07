Lionel Messi volvió a ser la voz del liderazgo argentino tras la agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

Luego de remontar un 2-0 para vencer 3-2 a Egipto en los últimos minutos, con gol y asistencia del 10, el capitán de la albiceleste destacó la capacidad de reacción del equipo.

“Felicidad por haber conseguido el pase, se había puesto duro con el 2-0 y muy emocionante darlo vuelta otra vez“, afirmó Messi en declaraciones al sitio oficial de la FIFA.

El delantero, quien anotó uno de los goles de la remontada después de haber fallado un penal en la primera parte, reconoció que Argentina volvió a sufrir más de la cuenta para seguir con vida en el torneo.

“Nos tocó sufrir mucho otra vez, pero esto es el Mundial y todo está muy igualado”, señaló el astro del Inter Miami, recordando que en la ronda anterior también necesitaron una remontada para eliminar a Cabo Verde por el mismo marcador.

Messi aseguró que la principal virtud del equipo ha sido su fortaleza mental para sobreponerse a la adversidad.

“No es fácil levantar un 2-0, pero como digo siempre, este grupo nunca baja los brazos“, concluyó el capitán argentino.

Con la victoria sobre Egipto, la vigente campeona del mundo se instaló en los cuartos de final y mantiene intacto el sueño de defender el título conquistado en Catar 2022.