Este fue el motivo detrás del despido del Canciller de la República

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un severo fallo de coordinación y la omisión de un evento diplomático de alto nivel detonaron el despido fulminante del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera. La presidente de la República, Laura Fernández Delgado, le notificó el cese de sus funciones con efecto inmediato este jueves 24 de setiembre.

El motivo central de la destitución radica en el manejo “inadecuado” que Tovar dio a la sesión del foro internacional “Escudo de las Américas”, celebrada el pasado martes 22 de septiembre.

La cumbre, convocada por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, contó con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump y se perfilaba como un espacio de máxima relevancia geopolítica. Sin embargo, Tovar asistió al encuentro sin avisar previamente ni reportar su participación a la presidente Fernández.

Esta negligencia imposibilitó que la jefa de Estado costarricense participara en la sesión, lo que desde el Gobierno de la República fue catalogado como un hecho que “causó un gran daño de carácter estratégico”.

La molestia en la Casa Presidencial radica en que la coalición “Escudo de las Américas” es vista por el Ejecutivo como una plataforma fundamental para la articulación de políticas contra el narcotráfico y el crimen organizado, pilares prioritarios en la agenda de seguridad de la mandataria.

Ante la abrupta salida de Tovar, la representación diplomática fue asumida de forma interina por Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior, quien tomará las riendas del ministerio a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas.