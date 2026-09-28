Este fue el motivo de salida de humo en edificio de Barrio Dent

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La salida de humo de una chimenea obligó a la evacuación de un edificio de 9 pisos en Barrio Dent la mañana de este lunes.

Según Felipe Elizondo, del cuerpo de Bomberos, el fallo se dio en el sistema contra incendios ubicado en la azotea de la estructura.

La situación fue controlada minutos después y los residentes pudieron reingresar a sus casas.

Vecinos de otros pisos aseguraron que el olor era intenso, por lo que tuvieron que evacuar. Uno de los residentes reclamó que lo alertó el olor y no las alarmas contra incendios del lugar.

Mientras atendían la emergencia, Bomberos cerró la vía frente al Centro Cultural y el Teatro Eugene O’neill, calle donde se ubica el residencial y otros comercios.