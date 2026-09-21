Este fue el motivo de la conferencia de última hora convocada por Seguridad

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

En las horas previas de su viaje a Colombia, las autoridades de Seguridad, Justicia y Paz y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), dieron una conferencia de prensa convocada de última hora.

El motivo fue dar un balance sobre la reunión semanal de Fuerza Élite y el balance de homicidios en el país.

El viceministro Gerardo Castaing y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos. Foto: Mauricio Aguilar.

La sesión desde el aeropuerto Juan Santamaría fue dirigida por el Ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien pidió, nuevamente, una reforma al Poder Judicial.

“Tenemos 195 personas detenidas con orden de captura. Sin exactitud de quienes tienen que estar en prisión, nos hace no ir a la misma velocidad”, expresó en referencia a la lista de personas con orden de captura que pidió al Poder Judicial.

Campos viajará junto a Gabriel Aguilar (Justicia) y Pablo Martínez (DIS) con la presidenta Laura Fernández a Colombia a una reunión de urgencia para “compartir información y establecer estrategias”.