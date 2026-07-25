Este fue el momento exacto que permitió la detención de “Diablo”

La detención de Alejandro Arias Monge, conocido con el alias de “Diablo” culminó con años de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes aprovecharon un descuido por parte de los delincuentes para iniciar el ingreso a la vivienda en donde se ubicaban, en San Bernardino de Sarapiquí.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó en Mesa de Análisis, como la inteligencia que venían aplicando sobre los detenidos durante los últimos días, permitió realizar el operativo que dio con la captura.

Los criminales usaban un dron para vigilar la zona y estar al tanto de quienes los rodeaban, sin embargo, hubo un momento donde el dron de Arias Monge bajó y no siguieron revisando.

Estas armas estaban dentro de la casa de Arias Monge.

Fue ahí cuando los agentes decidieron ingresar a la zona donde se produjo el intercambio de disparos y su posterior captura.

Captura de “Diablo” movilizó gran cantidad de agentes del OIJ.

Tras casi una hora de disparos, donde los oficiales vivieron momentos de angustia y tensión, “Diablo” y “Tan” se rinden y ahí es cuando proceden con su detención.