Este fue el discurso de Trump en reunión que le costó el puesto al canciller Tovar

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La reunión del denominado Escudo de las Américas que terminó desencadenando la destitución del canciller Manuel Tovar estuvo marcada por un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrado en el combate contra los cárteles, el narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación regional en materia de seguridad.

El encuentro tomó relevancia en Costa Rica luego de que la presidenta Laura Fernández cesara de manera inmediata a Tovar. Según el comunicado emitido por Casa Presidencial, el entonces canciller asistió a la sesión sin avisar previamente a la mandataria, situación que, según el Ejecutivo, impidió su participación y provocó un “gran daño de carácter estratégico”.

Durante su intervención, Trump calificó al Escudo de las Américas como una alianza de seguridad de gran importancia para el continente.

“Esta es la alianza más grande y poderosa de seguridad en el hemisferio occidental”, manifestó el mandatario estadounidense.

Pide fortalecer lucha contra cárteles

Una parte importante del discurso estuvo dedicada a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Trump sostuvo que durante años los cárteles provocaron inestabilidad en diferentes países de la región y aseguró que Estados Unidos respaldará a sus aliados para enfrentarlos.

“La era en que los cárteles libraban una guerra contra la gente del hemisferio se acabó. Ahora la guerra es contra ellos”, afirmó.

El presidente estadounidense pidió además a los integrantes de la alianza avanzar en la clasificación del narcoterrorismo como una amenaza para la estabilidad regional.

“Hoy le pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que formalmente designen el narcoterrorismo como una amenaza contra la estabilidad”, expresó.

Trump también instó a aplicar sanciones contra entidades que Estados Unidos haya designado como terroristas.

Ofrece respaldo de Estados Unidos

El mandatario aseguró que los países participantes ya no estarán solos frente a las organizaciones criminales y ofreció apoyo estadounidense para combatirlas.

“Ustedes nos dejan saber y nosotros los eliminamos o lo hacen ustedes mismos. Esa opción me gusta más, pero si es necesario lo haremos para ayudarles”, declaró.

En materia de narcotráfico, Trump aseguró que su administración habría logrado detener el 97% de los cargamentos de droga que intentaban llegar por vía marítima a Estados Unidos.

“Estamos tratando de determinar quiénes son el 3% restante porque deben ser las personas más valientes del mundo”, agregó.

Trump cerró su participación ofreciendo mantener la colaboración estadounidense con los integrantes del Escudo de las Américas.