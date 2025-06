Donald Trump dio su discurso, en la Casa Blanca, tras el ataque a bases nucleares de Irán registrado este sábado 21 de junio.

Escuche el discurso:

Discurso en español:



Muchas gracias. Hace poco tiempo, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo ataques masivos y precisos contra tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordow, Natanz y Esfahán.

Todos han oído esos nombres por años, mientras ellos construían esa empresa terriblemente destructiva. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo.

Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones nucleares de Irán han sido completa y totalmente obliteradas. Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hace, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles.

Por 40 años, Irán ha estado diciendo “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”. Han estado matando a nuestra gente, volándoles los brazos y las piernas con bombas en los bordes de las carreteras; esa era su especialidad.

Perdimos a más de mil personas y cientos de miles en todo Oriente Medio y en todo el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general Qasem Soleimani. Yo decidí hace mucho tiempo que no permitiría que esto siguiera pasando y no continuará.

Quiero agradecer y felicitar al Primer Ministro Netanyahu. Trabajamos como un equipo, tal vez como ningún equipo ha trabajado antes, y hemos avanzado mucho en eliminar esta horrible amenaza para Israel.

Quiero agradecer al ejército israelí por el trabajo maravilloso que han hecho y, lo más importante, felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que pilotearon esas máquinas magníficas.

Esta noche y a todo el ejército de Estados Unidos por una operación como no se ha visto en muchas, muchas décadas. Con suerte, ya no necesitaremos sus servicios en este aspecto; eso espero. También quiero felicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Raisen Kaine, un general espectacular, y a todas las brillantes mentes militares involucradas en este ataque.

Dicho todo esto, esto no puede continuar. Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Recuerden que hay muchos objetivos que quedaron. Los de esta noche fueron, por mucho, los más difíciles y tal vez los más letales. Pero si la paz no llega pronto, iremos tras esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos.

No hay ningún ejército en el mundo que podría haber hecho lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca. Nunca ha habido un ejército capaz de hacer lo que ocurrió hace unos instantes.

Mañana, el general Kaine y el secretario de Defensa Pete Hgsth darán una conferencia de prensa a las 8 a. m. en el Pentágono. Y solo quiero agradecer a todos y, en particular, a Dios.

Solo quiero decir que te amamos, Dios, y que amamos a nuestro gran ejército. Protégelos. Dios bendiga a Oriente Medio. Dios bendiga a Israel. Y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias.