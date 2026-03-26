Este fin de semana hay fiesta en el Juan Gobán

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Este sábado será la reinauguración del estadio Juan Gobán. Como plato principal estará el encuentro entre las leyendas de Limón F.C. y las leyendas del Deportivo Saprissa.

Pero desde temprano habrá concursos, inflables y muchas actividades. Lo mejor es que no se cobrará la entrada, con el objetivo de que todo el pueblo limonense disfrute.

“Mis felicitaciones al pueblo limonense por reestrenar su glorioso Juan Gobán, que lo disfruten grandes y chicos y que le sigan sacando provecho a este lindo estadio”, dijo el exdefensor morado Víctor Cordero.

El exfutbolista Reinaldo Parks hizo un llamado para que lleguen a disfrutar. “Que vengan a compartir con nosotros, con los equipos de leyendas de Limón y Saprissa. Los esperamos a todos”, dijo.

“Habrá muchas sorpresas. Temprano estarán jugando niños de ligas menores que son nuestro futuro y luego vienen los veteranos de Limón contra los de Saprissa, para recordar aquellos buenos tiempos y aquellas grandes batallas.

Espero que llenemos el estadio y disfrutemos sanamente del deporte y que viva Limón”, dijo el exjugador Javier Alexander Cuza.

El domingo habrá también actividades con el objetivo de recaudar fondos a favor del nieto del recordado Julio Fuller, quien sufrió un quebranto de salud.

En Limón hay mucha alegría y expectativa por volver a contar con el mítico Juan Gobán Quirós.