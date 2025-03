Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador

Tras una semana de descanso, Cartaginés llega al partido contra Alajuelense con la obligación de ganar para tratar de regresar a zona de clasificación.

La derrota ante Puntarenas FC y el empate frente al Santos de Guápiles (ambos en condición de visitante) hicieron que el cuadro brumoso cayera a la quinta posición con 17 puntos.

Andrés Carevic, DT de los blanquiazules, habló previo al duelo ante los rojinegros.

“Estos partidos son importantes para sumar en la tabla y por un tema de nuestra confianza. Es seguir con lo que estábamos trabajando. Falta un pasito más para que el equipo se vea como uno difícil de enfrentar, donde la contundencia o la antesala de ella nos haga más eficaces”, señaló.

Uno de los puntos que más destacó el estratega es el de la defensa. Los cinco encuentros que La Papa Mecánica perdió fueron por marcador de 0 a 1, sin embargo, indicó que la plantilla se ha comportado a la altura.

“Hemos perdido en esas ocasiones sin ser inferiores al rival, por eso genera mucha molestia entre todos nosotros, pero a fin de cuentas defensivamente el equipo ha mejorado mucho. Aunque se hayan cometido algunos errores quiero felicitar a la zona defensiva por su gran trabajo”, agregó.

Enfocados en la actualidad

A pesar de que los manudos vienen de la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Pumas, el entrenador brumoso dijo que no se centra en lo que ocurrió, sino en el día a día y respeta al club que dirigió.

“Yo me baso en el presente. La Liga tiene jugadores nacionales y extranjeros de jerarquía. En el fútbol pasan muchas situaciones, pero no me enfoco en lo anímico de ellos, sino en lo futbolístico. Por ahora lo que más nos importa es ganar este fin de semana”, finalizó.

El juego será este domingo a las 11:00 a.m. el Estadio José Rafael “Fello” Meza por la fecha 13.