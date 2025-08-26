Guanacaste Aeropuerto, junto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anuncian el aumento de frecuencia de vuelos de Jetblue desde el Aeropuerto Internacional de Boston Logan hacia Liberia, Guanacaste.

Esta ruta comenzará operaciones en noviembre con dos vuelos semanales y a partir del 18 de diciembre, será un servicio diario.

Este incremento en la frecuencia de vuelos fortalece la conexión con la costa este de Estados Unidos y consolida a Guanacaste Aeropuerto como un destino clave para el turismo internacional.

“Celebramos seguir compartiendo noticias de aumento de frecuencias desde la costa este estadounidense, en esa oportunidad por parte de JetBlue. Este 2025 hemos alcanzado cifras de visitación históricas, cerca de 1,2 millones de pasajeros, tan solo en el primer semestre. Guanacaste Aeropuerto se consolida como el punto de ingreso turístico más dinámico de nuestro país”, detalló César Jaramillo, Gerente General de Guanacaste Aeropuerto.

JetBlue ofrece vuelos directos desde Guanacaste hacia los aeropuertos de Nueva York y Boston Logan. La decisión de ampliar sus operaciones forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea hacia destinos turísticos más naturales y soleados, y con ello también se reafirma la relevancia de Guanacaste dentro de su red internacional.