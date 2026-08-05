Este es el veredicto contra el exdirector de la Policía Fiscal

El exdirector de la Policía Fiscal, de apellido Malespín, fue absuelto por el supuesto delito de introducción de un reloj inteligente en un centro penitenciario.

La jueza de apellido Alfaro resolvió que no hubo dolo o intención de introducir el aparato electrónico.

En la etapa de conclusiones, el fiscal Jeffrey Vargas pidió que se absolviera al imputado por duda, ya que todo se trató de un descuido o un olvido del abogado.

En el debate se presentó una policía penitenciaria como única testigo presentada por el Ministerio Público.

La funcionaria detalló los hechos ocurridos el pasado 8 de julio en la cárcel de San Sebastián.

En aquel momento, Malespín fue revisado por las autoridades y se percató de que llevaba un reloj inteligente.

Debido a eso, pidió que se le permitiera regresar a su vehículo para guardar el dispositivo electrónico.

Sin embargo, fue detenido en el momento por dos oficiales penitenciarios y luego fue llevado a la Fiscalía.