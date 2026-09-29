Este es el tiempo que estará cerrada la Ruta Nacional 140

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Ruta Nacional 140, que comunica Aguas Zarcas con Ciudad Quesada en San Carlos, estará cerrada entre tres y cuatro semanas.

Así lo dieron a conocer este martes el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras el hundimiento ocurrido este lunes por la tarde.

Foto: Sergio Espinoza.

Según las autoridades, el cambio de alcantarillado iniciará este mismo miércoles 30 de septiembre, cuando las estructuras lleguen a la zona tras la compra procedente de San José.

El incidente ocurrió debido a las fuertes lluvias que azotan a la Zona Norte del país debido a la época lluviosa que enfrenta el país.