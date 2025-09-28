Las labores de búsqueda del menor de 5 años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral de Guadalupe continuaron este domingo.

Además de las condiciones lluviosas, las autoridades que participan en la búsqueda, aseguran que la gran cantidad de basura en los ríos es el principal obstáculo en las labores.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Así lo confirmó Marvin Portuguez, sub coordinador operativo regional de la Cruz Roja, tras la consulta de Diario Extra.

Los residuos sólidos y biológicos son un riesgo para la integridad de los rescatistas, ya que además de obstaculizar el movimiento, puede causar lesiones a los rescatistas.

Y es que durante las labores se han topado gran cantidad de basura que es lanzada a los ríos por parte de los ciudadanos, y que contamina los cuerpos de agua.

Las labores se mantendrán durante todo el domingo, a la espera de que las condiciones del tiempo lo permitan.

Fotografía Wilbert Hernández

Esto porque las fuertes lluvias causan la crecida de los ríos y esto podría poner en peligro la integridad de los rescatistas.