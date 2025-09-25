El ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, se refirió a la inversión prevista para el 2026. Según indicó el jerarca, “este es el presupuesto nominal más alto en la historia; no hay ningún año en que el presupuesto nominal sea superior a este”, afirmó durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En términos concretos, para el 2026 el presupuesto en educación representará un 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a ¢2,75 billones.

De ese monto, un 74,5% será destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP), un 21,7% a las universidades y un 3,9% a otras instituciones que reciben fondos por ley.

Para el MEP, el total disponible asciende a 2,04 billones de colones, que se distribuirán en remuneraciones (62,3%), transferencias (35,1%) y materiales, suministros y bienes duraderos (2,6%).

Sánchez destacó que, gracias a la inflación cercana a cero en los últimos tres años, los recursos no pierden valor real. Por el contrario, la inversión por estudiante en términos reales es hoy la más alta de los últimos años y continuará en aumento con el nuevo presupuesto.

Entre los principales destinos de los fondos para el 2026 se encuentran:

El fortalecimiento de aprendizajes básicos en lectoescritura y matemáticas, mediante alianzas con universidades y organismos internacionales.

Un plan nacional de formación tecnológica, con más docentes de informática, compra de computadoras, conectividad e infraestructura digital.

También el jerarca se refirió a la modernización de la educación técnica, con más profesionales y actualización de los currículos para responder a las demandas del mercado laboral, así como al inglés y programas de educación para jóvenes y adultos, incluido el bachillerato para la empleabilidad.

Mayor inversión en infraestructura, que según señaló se duplicará respecto a años anteriores, con énfasis en atender órdenes sanitarias en centros educativos.

Y los programas sociales, como comedores, transporte estudiantil, becas y apoyo a estudiantes con discapacidad, que aumentarán en más de ¢10 mil millones de colones en términos nominales.

El presupuesto también contempla 393 nuevas plazas, principalmente para reforzar la seguridad y administración de los centros, atender a estudiantes en condición de discapacidad y fortalecer la educación técnica.

De estas, 148 corresponden a informática educativa y 20 a colegios técnicos.

Asimismo, la capacitación docente crecerá un 50%, pasando de ¢1.793 millones a ¢2.697 millones de colones, con prioridad en matemáticas y lectoescritura.

“El presupuesto 2026 nos permite garantizar estabilidad laboral a los docentes, mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, reforzar la infraestructura y dar más recursos a las juntas de educación y a los programas sociales”, concluyó Sánchez.