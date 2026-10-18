Este es el premio internacional que recibió magistrado costarricense

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El magistrado costarricense Fernando Cruz recibió un reconocimiento internacional este domingo, según confirmó la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) decidió entregar su reconocimiento anual al magistrado Cruz durante la 68.ª Reunión Anual de la organización en Lisboa.

La costarricense Adriana Orocú, en su condición de vicepresidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, se encargó de presentar el galardón.

El evento reúne a destacados miembros del poder judicial mundial para debatir sobre los retos más apremiantes y las innovaciones en la administración de justicia.

Esta organización profesional, es una agrupación apolítica e internacional que actualmente cuenta con más de 90 asociaciones nacionales de jueces.

Fernando Cruz ingresó en el Poder Judicial en 1972, durante los cuales once años desempeñó el cargo de fiscal del Ministerio Público, donde fue el máximo jerarca entre 1983 y 196.

Durante diez años integró el Tribunal de Casación Penal y en octubre de 2004 fue designado magistrado de la Sala Constitucional.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa lo reeligió para continuar en sus funciones como magistrado por un nuevo período constitucional, que vence en octubre de 2028.