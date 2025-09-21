Cruz Roja dio a conocer cómo es el pozo donde cayó menor de 2 años en Pocosol de San Carlos, el cual, en apariencia, tiene una profundidad de 30 metros.

Autoridades de Bomberos en escena confirman que no logran ver al menor y se observa agua en el fondo.

“Nuestro personal fue el primero en llegar a la escena y ya se encuentra montando el sistema y evaluando la situación para definir la mejor forma de descender y conocer el estado del bebé de 2 años que cayó a un pozo dentro de una vivienda”, informó Cruz Roja

En ruta se mantiene personal especializado y de soporte avanzado, junto a la unidad USAR, paramédicos y socorristas, para reforzar las labores de rescate, añadió la Benemérita.

Noticia en desarrollo.