Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un operativo desplegado de manera simultánea por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía alcanzó este miércoles al empresario Hugo Barboza Benavides, propietario de la firma H Barboza Producciones.

La vivienda de Barboza, ubicada en un sector residencial del cantón de Tibás, fue intervenida a primeras horas de la mañana como parte de las diligencias del caso que investiga presuntos delitos de legitimación de capitales.

Con este operativo, Barboza se confirma como el segundo reconocido productor de eventos masivos salpicado dentro de la causa judicial, la cual también conllevó el allanamiento de la residencia del conocido empresario Don Stockwell.

Vínculo con organización criminal

Según las investigaciones preliminares conducidas por el Ministerio Público, las autoridades rastrean el posible uso de las estructuras comerciales de las productoras de espectáculos para inyectar recursos presuntamente provenientes de la red dirigida por un sujeto conocido con el alias de “Sobrino”.

Durante la intervención en el inmueble en Tibás, agentes judiciales procedieron con la incautación de material contable, documentación de contrataciones y equipos de cómputo para su análisis forense.

Barboza, de amplia trayectoria en el montaje técnico y producción de eventos a nivel nacional, se mantiene sometido al proceso penal en resguardo de su derecho a la presunción de inocencia mientras la Fiscalía profundiza en la recolección de prueba.