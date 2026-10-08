Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Joselito Esquivel Ortiz, de 36 años, conocido con el alias de “Chelo”, es el nuevo costarricense requerido por la justicia de Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El hombre figura como imputado en el caso Riverside, investigación desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra una presunta organización criminal liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

La Fiscalía confirmó que, en coordinación con el OIJ y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se ejecutaron las diligencias para atender la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.

Esquivel es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas y actualmente permanece en prisión preventiva por su vinculación con el caso Riverside.

Investigación caso Riverside

De acuerdo con el informe del caso Riverside, alias “Chelo” figura como uno de los principales colaboradores de la estructura criminal que supuestamente dirigía López Vega.

Los investigadores judiciales lo identificaron como una persona de absoluta confianza de “Pecho de Rata” y de su núcleo familiar, quien presuntamente desempeñaba funciones de coordinación interna y enlace con otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Según el expediente, Esquivel habría participado en negociaciones de cargamentos de cocaína, coordinaciones para su almacenamiento temporal y distribución a otros grupos criminales.