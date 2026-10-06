Este es el nuevo rol de Gabriela Jiménez en Canal 7

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La periodista y presentadora Gabriela Jiménez asumió nuevas funciones en Canal 7 luego del cierre del programa 7 Estrellas y tras regresar de sus vacaciones.

De acuerdo con información publicada por Teletica.com, Jiménez se incorporó a tiempo completo al departamento de Deportes de la televisora, un área en la que ya cuenta con varios años de experiencia.

La comunicadora explicó al medio que ahora estará vinculada directamente con Teletica Deportes, además de colaborar con FUTV y TDMás según las asignaciones que reciba.

“Sí, yo voy a estar en Teletica Deportes y colaborando para FUTV y TDMás, según las asignaciones que se nos indiquen”, manifestó Jiménez en declaraciones brindadas a Teletica.com.

Aunque ahora su incorporación será a tiempo completo, el mundo deportivo no es nuevo para la periodista. Según explicó, desde 2020 forma parte de TDMás y durante estos años ha mantenido su participación en coberturas relacionadas con deportes.

“Ahora formo parte de una manera ya directa y completa del departamento de Deportes”, agregó.

Cubrirá partidos en Canal 7

Entre sus nuevas responsabilidades estará la cobertura de encuentros deportivos y otras asignaciones relacionadas con el departamento.

“Me va a tocar cubrir partidos y otras asignaciones deportivas, entonces sí estoy como con ese rol ya completo”, detalló la comunicadora al medio.

Jiménez ya cuenta con experiencia como reportera de cancha en encuentros del fútbol nacional y recientemente formó parte del equipo de Teletica que cubrió desde Estados Unidos el Mundial de Norteamérica 2026.

La periodista, oriunda de San Ramón, asumió oficialmente sus nuevas funciones el lunes, luego de regresar de un viaje familiar por Europa.

De esta manera, tras el cierre de 7 Estrellas, Jiménez continuará formando parte de Canal 7, pero ahora enfocada de lleno en la cobertura deportiva.