Este es el nuevo presidente de Brasil

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil este domingo 25 de octubre, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Presidente Lula.

La victoria se produjo después de una reñida contienda electoral marcada por la polarización política entre la izquierda y la derecha. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, buscaba llegar al Palacio de Planalto con el respaldo del Partido Liberal (PL).

Durante la campaña, ambos candidatos centraron sus propuestas y críticas en asuntos como la economía, la seguridad ciudadana, el costo de vida y los programas sociales, la elección también estuvo marcada por el peso político del expresidente Jair Bolsonaro y por las diferencias sobre el rumbo que debe seguir Brasil.

Con esta victoria, Lula consigue un cuarto mandato presidencial no consecutivo, un hecho sin precedentes en la historia electoral brasileña

Con información complementaria AFP